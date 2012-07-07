Для розслідування ДТП з російським автобусом на Чернігівщині утворено державну комісію

Для розслідування ДТП на Чернігівщині утворено державну комісію. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Чернігівської облдержадміністрації.

За інформацією прес-служби, з метою організації розслідування і з’ясування причин та обставин ДТП створено урядову комісію. На місце аварії виїжджали голова Чернігівської обласної державної адміністрації Володимир Хоменко, начальник управління УМВС в області Олександр Михайлик, начальник Територіального управління МНС в області Володимир Муха.

Голова облдержадміністрації провів оперативну нараду, на якій обговорено комплекс заходів щодо надання невідкладної медичної та психологічної допомоги постраждалим.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні о 4 год 30 хв поблизу Чернігова на автодорозі між населеними пунктами Топчіївка-Красне у Чернігівському районі перекинувся автобус "Scania", який рухався з населеного пункту Великі Луки Псковської області Російської Федерації у напрямку м. Києва.

В автобусі були 2 водії та 45 пасажирів – паломники направлялися до Почаївської лаври. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 14 пасажирів, 29 людей отримали травми різного ступеня тяжкості та перебувають у лікарнях Чернігова. Попередньою причиною аварії на Чернігівщині називають людський фактор – водій заснув за кермом.

До ліквідації наслідків аварії залучено сили та особовий склад ДАІ в Чернігівській області, Територіального управління МНС України в Чернігівській області та 11 бригад швидкої медичної допомоги (м. Чернігів).