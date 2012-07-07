Після виборів веб-камери використовуватимуть в системах громадської безпеки

Веб-камери, якими під час виборів обладнають виборчі дільниці, потім будуть використовувати для підвищення громадського порядку на вулицях населених пунктів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Україна Микола Азаров під час спілкування з користувачами соціальної мережі Facebook, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

«Ми збираємося використовувати ці камери після виборів саме так, як ви пропонуєте. Перш за все, з точки зору підвищення безпеки наших міст і населених пунктів", - відповів М.Азаров користувачеві.

Він нагадав, що недавно відвідував «Центр оперативного реагування міліції» (ЦОРМ) в Донецьку. В цей центр зводиться інформація відеоспостереження з 800 камер, встановлених на різних вулицях м. Донецька.

«Практично вся центральна частина Донецька перебуває під постійним моніторингом правоохоронних органів. А швидкість реагування на звернення громадян по телефону 102 стала практично миттєвою. Тобто відразу ж, в режимі он-лайн, після отримання сигналу дається команда або пересувної міліцейської групи, або стаціонарним постам негайно пересуватися до місця події. Це дозволяє дуже швидко координувати зусилля правоохоронних органів. Я думаю саме так на першому етапі ми використовуємо ці камери після виборів», - пояснив М.Азаров.

Крім того, прем'єр-міністра зацікавила пропозиція користувача Фейсбук встановити такі камери в кабінетах чиновників. «Ідея про встановлення веб-камер у кабінетах чиновників, на мій погляд, дуже правильна. Єдине: треба подумати з точки зору збереження державної таємниці, а в цілому ваша пропозиція цікава», - сказав М.Азаров.