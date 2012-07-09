Придніпровська залізниця скоротила пасажирські перевезення у далекому сполученні на 0,6%

Придніпровська залізниця (ПрЗ) за січень-червень 2012 року перевезла у далекому сполученні 4,387 млн. пасажирів, що на 0,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року (4,416 млн. пасажирів).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПрЗ.

Пасажири придбали квитки на суму близько 548,117 млн. грн.

У червні п.р. ПрЗ перевезла понад 1,017 млн. пасажирів у далекому сполученні проти 1,1 млн. пасажирів за підсумками червня 2011 року.

З початку року магістраль перевезла 295 пасажирів з обмеженими фізичними можливостями, з яких 72 – у червні.

Найбільш інтенсивний пасажиропотік спостерігався у напрямах Криму, Києва і Львова.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших ланок залізничного транспорту України.

ПрЗ здійснює перевезення у межах Дніпропетровської і Запорізької областей, АР Крим, окремих територій ще п'яти регіонів України загальною площею 93 тис. кв. км. з населенням понад 8 млн. чоловік. ПрЗ обслуговує поромну переправу Крим-Кавказ, 2 річкових і 4 морських порти, нафтовий термінал станції Азовська.

Експлуатаційна колійна мережа дороги перевищує 3 200 кілометрів, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

ПрЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринок більш ніж 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, забезпечує промислові зв'язки вуглевидобувного Донбасу і залізорудного Кривбасу, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

До складу ПрЗ входять 4 дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька і Кримська), 248 станцій, загальна чисельність працівників перевищує 61 тис. чоловік.

У 2011 році ПрЗ перевезла понад 215 млн. тонн вантажів і більш ніж 87 млн. пасажирів, що відповідає рівню 2010 р.