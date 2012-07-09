Донецька залізниця продовжила графік курсування потяга Донецьк-Сімферополь до 1 вересня

Донецька залізниця (ДЗ) у зв'язку з підвищеним попитом на перевезення у кримському напрямку продовжила до 1 вересня курсування потяга № 277/278 сполученням Донецьк-Сімферополь.

Як сказано у повідомленні ДЗ, потяг курсуватиме щодня, вирушаючи з Донецька о 12:21, прибуваючи до Сімферополя о 22:35.

Відправлення з Сімферополя о 02:10, прибуття до Донецька о 12:09.

Також продовжено до кінця місяця курсування прискорених потягів Skoda до Луганська і Маріуполя.

Зокрема, потяг №172 сполученням Донецьк-Луганськ курсуватиме щодня, вирушаючи з Донецька о 13:11, прибуваючи до Луганська о 15:41; назад з Луганська о 16:21, у Донецьку о 18:50.

Потяг №175 сполученням Донецьк-Маріуполь курсуватиме щодня, вирушаючи з Донецька о 10:48, прибуваючи до Маріуполя о 12:33; назад з Маріуполя о 13:33, у Донецьку о 15:25.

Водночас у зв'язку зі зменшенням пасажиропотоку у напрямку Києва потяг №120 сполученням Донецьк-Київ з 11 липня курсуватиме через день у непарні числа.