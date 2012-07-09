Сходження з рейок вантажних вагонів біля станції «Видубичі» не вплинуло на графік руху поїздів

Сходження з рейок двох вантажних вагонів у районі станції «Видубичі» в Києві не вплинуло на графік руху поїздів.

Про це УНІАН повідомив головний ревізор із безпеки руху Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) Костянтин Азаренко.

«Це сходження не позначилося на графіку руху. 2 вагони зійшли з рейок на запасній колії, яка сполучає станцію «Дарниця» та станцію Київ-Московський, травмованих немає, контактна мережа не пошкоджена, вагони збереглися технічно справні. Збоїв графіку руху поїздів через це сходження немає, поїзди не спізнювалися», - сказав він.

За словами К.Азаренка, причину сходження вагонів ПЗЗ поки не визначила.

«Ми зараз розбираємося в причинах, коментувати які поки передчасно, поки ми не розшифрували всі наші записуючі пристрої», - сказав він.

Крім того, К.Азаренко повідомив, що ПЗЗ відновила графік руху поїздів, порушений у результаті сходження з рейок 8 липня 4 навантажених щебенем вагонів на залізничній станції "Попільня" в Житомирській області.

Причини цієї події з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня о 13.50 у Голосіївському районі Києва, поблизу залізничної станції ”Видубичі” Південно-Західної залізниці, під час руху вантажного поїзда (43 вагони) зійшли з рейок три вагони зі щебенем, два з яких перекинулися.