Російські залізниці на літній період призначили додатковий поїзд до Криму

Для перевезення пасажирів в літній відпускний період призначений додатковий поїзд № 429/430 «Білгород-Сімферополь» (ВАТ «Російські залізниці»).

Про це повідомляє прес-центр Південної залізниці.

Згідно з повідомленням, потяг вирушатиме з Білгорода з 14 липня по 30 серпня через день, за парними числами, а також першого вересня, проходячи ділянками Південної залізниці цієї ж доби.

Відправлення із Сімферополя - також через день за парними числами і 1 вересня.

Попередній продаж проїзних документів на поїзд № 429/430 «Білгород-Сімферополь» здійснюється квитковими касами «Укрзалізниці» по всьому маршруту курсування поїзда.