Авіакомпанія "АероСвіт" отримала четвертий Boeing 737 Next Generation

Авіакомпанія "АероСвіт" поповнила свій парк четвертим літаком Boeing 737-700 Next Generation.

Як повідомили УНІАН в авіакомпанії, цей літак став шостим повітряним судном нового покоління, яким поповнився парк літаків, що обслуговує маршрутну мережу авіакомпанії "АероСвіт".

Новий Boeing 737-700 Next Generation прибув до Києва в ніч з 6 на 7 липня, 7 липня здійснив свій перший внутрішній комерційний рейс, а 8 липня - перший міжнародний авіарейс Київ-Караганда.

Нагадаємо, 2 липня «АероСвіт» ввів в експлуатацію перший з двох Boeing 737-700 NG в авіапарку української компанії. Поставка обох Boeing 737-700 здійснена на умовах операційного лізингу.

Салон обох літаків при двокласної компонуванні вміщує до 134 пасажирських крісел.

Обидва літаки планують використовувати, перш за все, на маршрутах в Західну Європу, Центральну Азію і Росію.

Раніше навесні цього року, до Києва з заводу компанії Boeing в Сіетлі були доставлені два Boeing 737-800.

Крім того, з 19 червня 2012 року польоти під позивними "АероСвіту" також здійснюють два нових Embraer 190, що надійшли із заводу бразильського авіабудівного концерну Embraer. Оператором цих літаків стала авіакомпанія "Дніпроавіа", яка є партнером "АероСвіту" по альянсу "Українська авіаційна група".

Ще три Embraer 190 мають надійти в розпорядження альянсу до кінця 2012 року.

У 2013-2016 роках продовжиться поставка раніше замовлених "АероСвітом" повітряних суден Boeing Next Generation 737.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт - Українські Авіалінії" створена в 1994 році, базується в київському аеропорту «Бориспіль», обслуговує 80 міжнародних маршрутів у 34 країни, а також перевозить пасажирів у найбільші міста України. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.