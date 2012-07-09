Wizz Air планує ввести плату за перевезення ручного багажу великого розміру

Найбільший лоукост-перевізник Центральної та Східної Європи авіакомпанія Wizz Air з 1 серпня 2012 року почне тестування нових правил провезення ручного багажу, згідно з якими пасажири зможуть безкоштовно провозити з собою на борту тільки дрібний ручний багаж, а за провезення ручного багажу великого розміру будуть доплачувати 10 євро.

Як зазначають у повідомленні компанії, пасажири, які доплатять за об'ємний ручний багаж, зможуть скористатися перевагами ранньої посадки і потрапити в літак відразу після пасажирів, які придбали послугу пріоритетної посадки.

Тестування буде проходити на всіх рейсах на маршруті Лондон/Лутон-Катовіце і ймовірно триватиме до кінця серпня.

«Якщо результати не будуть наочними, тестування може бути продовжено. Якщо тестування пройде успішно і виправдає очікування компанії та пасажирів, така багажна політика буде впроваджена на всіх рейсах групи Wizz Air», - йдеться в повідомленні авіакомпанії.

Авіакомпанія уточнює, що невеликим вважатиметься ручний багаж вагою не більше 10 кг і розміром не більше 42х32х25 см, великим вважатиметься багаж з такою ж вагою, але розміром не більше 55х40х20 см.

Невеликий ручний багаж буде перевозитися безкоштовно.

Також безкоштовно будуть провозитися додаткові пакети з магазинів duty-free.

Довідка УНІАН. Wizz Air - найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі. Авіакомпанії групи перевезли 11 мільйонів пасажирів за останні 12 місяців. На даний момент флот авіакомпанії складається з 36 літаків Airbus A320. Wizz Air здійснює польоти з 15 баз в Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Україні, Чехії, Сербії та Литві.

У 2011 році «Візз Ейр Україна» збільшила пасажирські перевезення на 4% - до 570 тис. пасажирів.