Літаки «Антонов» продовжать виконувати перевезення для НАТО за програмою SALIS

Агентство NAMSA (NATO Maintenance and Support Agency), що представляє інтереси НАТО в програмі SALIS (Strategic Airlift Interim Solution), повідомило про те, що Ruslan SALIS GmbH - спільна компанія ДП «Антонов» (Україна) і групи компаній "Волга-Дніпро" ( Росія) - перемогла в тендері на виконання стратегічних авіаційних перевезень в інтересах НАТО.

Як повідомляє прес-служба ДП «Антонов», у листі від тендерного комітету, зокрема, зазначено: «Ruslan SALIS є єдиною компанією, яка повністю відповідає нашим технічним вимогам».

За даними прес-служби, в даний час починаються переговори з метою підготовки взаємовигідного контракту між NAMSA і Ruslan SALIS, який буде діяти в 2013-2014 рр. Таким чином, «Руслани» продовжать роботу з доставки вантажів в інтересах НАТО.

Довідка УНІАН. Згідно з угодою, підписаною на початку 2006 року, у виконанні стратегічних перевезень в інтересах 18 країн-учасниць програми SALIS (Бельгії, Великобританії, Угорщини, Німеччини, Греції, Данії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Словаччини, Словенії, Фінляндії, Франції, Чехії та Швеції) були задіяні до 6 Ан-124 «Руслан» об'єднаного флоту ДП «Антонов» і компанії «Волга-Дніпро». Для ефективної взаємодії з замовником та координації роботи спільного флоту в рамках програми, партнери створили спільну компанію «Ruslan SALIS», що базується в Лейпцигу.

У січні 2007 р. в аеропорту Лейпциг-Халле (ФРН) відкрилася база технічного обслуговування цих літаків. Завдяки цій базі, вдалося скоротити час підготовки «Руслана» до вильоту і забезпечувати готовність літака в термін менше 72 годин. Таким чином, був створений надійний механізм, що складається з літаків, екіпажів, комплексу технічного обслуговування та організації повітряних перевезень.