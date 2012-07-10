На Столичному шосе з 10 до 12 липня буде обмежено рух транспорту

На Столичному шосе з 10 до 12 липня у зв’язку з проведення будівельних робіт Державним територіально-галузевим об’єднанням «Південно-Західна залізниця» буде тимчасово обмежено транспортний рух.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, з 22.00 10 липня до 5.00 11 липня та з 22.00 11 липня до 05.00 12 липня буде обмежено рух лівою та середньою смугами руху на ділянці 300 метрів від вул. Промислової у напрямку до селища Конча-Заспа та лівою смугою руху - на ділянці 300 метрів від тієї ж вулиці у напрямку станції метро «Видубичі».

На зазначених ділянках буде встановлено технічні заходи регулювання дорожнього руху відповідно до розробленої схеми.