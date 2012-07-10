Оператори і провайдери зобов'язані встановлювати термін дії тарифів, роз'яснює НКРЗІ

Згідно з Правилами надання і отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими Кабінетом міністрів України, оператори і провайдери повинні встановлювати термін дії тарифів.

Про це відзначив у своєму листі на адресу Інтернет Асоціації України (ІнАУ) з роз'ясненням окремих положень правил голова Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) Петро Яценюк.

Зокрема, в листі, який передано УНІАН, П.Яценюк відзначає, що згідно з пунктом 58 Правил, тарифи на послуги встановлюються операторами, провайдерами самостійно, крім тих, які за Законом України “Про телекомунікації” підлягають державному регулюванню.

Він також відзначив, що «абзац 2 пункту 58 визначає, що оператор, провайдер, крім встановлення тарифів і/або тарифних планів, встановлює термін їх дії – це його обов'язок». Крім того, як сказано в листі, пунктом 61 Правил визначено, що у разі встановлення оператором, провайдером самостійно мінімального і/або граничного терміну дії тарифів і тарифних планів на послуги «такі тарифи і тарифні плани повинні застосовуватися до закінчення вказаного терміну».

Довідка УНІАН. Ухвала «Про затвердження Правил надання і отримання телекомунікаційних послуг» № 295 ухвалена Кабінетом міністрів України 11 квітня 2012 р.