Із 18 по 20 вересня у Харкові пройде міжнародна конференція МіЛ-2012

Із 18 по 20 вересня у місті Харкові пройде ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і логістика в системі менеджменту пасажирських перевезень на залізничному транспорті» (МіЛ-2012).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

До участі запрошуються вчені, спеціалісти, зацікавлені керівники залізничної галузі.

Тематичні напрямки конференції:

1. Маркетинг у сфері пасажирського залізничного транспорту.

2. Логістика на пасажирському залізничному транспорті.

3. Менеджмент пасажирських перевезень на залізничному транспорті.

4. Економіка залізничного транспорту у сфері пасажирських перевезень.

5. Менеджмент персоналу пасажирського сектора залізничного транспорту.

6. Інвестиції у пасажирський сектор залізничного транспорту.

7. Безпека на пасажирському залізничному транспорті.

8. Менеджмент і девелопмент медичних закладів залізничного транспорту.

До початку роботи конференції планується видати збірник тез доповідей.

Для отримання вимог до оформлення тез доповідей та будь-якої іншої інформацію звертайтесь за телефонами:

- залізничні: 5-66-89; 5-41-66; 5-11-59 (факс);

- міські: (044) 309-66-89; (044) 465-41-66; (044) 465-11-59 (факс);

- мобільні: (067) 790-55-85

або за адресою: Укрзалізниця, відділ маркетингових досліджень Головного пасажирського управління (ЦЛМ), кімн. 517, вул. Тверська, 5, м. Київ-150 МСП 03680.