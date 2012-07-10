Із 18 по 20 вересня у Харкові пройде міжнародна конференція МіЛ-2012
Із 18 по 20 вересня у місті Харкові пройде ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і логістика в системі менеджменту пасажирських перевезень на залізничному транспорті» (МіЛ-2012).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).
До участі запрошуються вчені, спеціалісти, зацікавлені керівники залізничної галузі.
Тематичні напрямки конференції:
1. Маркетинг у сфері пасажирського залізничного транспорту.
2. Логістика на пасажирському залізничному транспорті.
3. Менеджмент пасажирських перевезень на залізничному транспорті.
4. Економіка залізничного транспорту у сфері пасажирських перевезень.
5. Менеджмент персоналу пасажирського сектора залізничного транспорту.
6. Інвестиції у пасажирський сектор залізничного транспорту.
7. Безпека на пасажирському залізничному транспорті.
8. Менеджмент і девелопмент медичних закладів залізничного транспорту.
До початку роботи конференції планується видати збірник тез доповідей.
Для отримання вимог до оформлення тез доповідей та будь-якої іншої інформацію звертайтесь за телефонами:
- залізничні: 5-66-89; 5-41-66; 5-11-59 (факс);
- міські: (044) 309-66-89; (044) 465-41-66; (044) 465-11-59 (факс);
- мобільні: (067) 790-55-85
або за адресою: Укрзалізниця, відділ маркетингових досліджень Головного пасажирського управління (ЦЛМ), кімн. 517, вул. Тверська, 5, м. Київ-150 МСП 03680.