З серпня за ініціативою РЗ скасовуються всі електрички між Харківською і Білгородською областями

З серпня цього року всі приміські електрички між Харківською областю і Білгородською областю (Росія) скасовуються за ініціативою російської сторони.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Південної залізниці, з 1 серпня за ініціативою російської сторони достроково розривається угода між Державним підприємством «Південна залізниця» і Відкритим акціонерним товариством «Приміська пасажирська компанія «Черноземье» (Російська Федерація), що регламентує організацію приміського залізничного руху в прикордонних районах.

У зв'язку з цим скасовуються 12 пар приміських потягів, якы зв'язують Харківську і Білгородську області, і одна пара, що курсує між станціями Ворожба (Сумська область) і Готня (Білгородська область).

На ПЗ відзначили, що причиною розірвання угоди між ПЗ і ВАТ «ППК «Черноземье» стала позиція адміністрації Білгородської області РФ, яка не включила у замовлення на транспортне обслуговування населення приміські потяги, що курсують за міждержавними маршрутами.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць Російської імперії (1869 р.) і одна з найбільших доріг нинішньої України.

Залізнична мережа дороги розташована на північному сході України. Її протяжність перевищує 3000 км, розгорнена довжина головних шляхів перевищує 4000 км. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з добувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством — це шість областей із населенням близько 20 мільйонів чоловік.