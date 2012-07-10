Придніпровська залізниця збільшила середньодобовий пробіг локомотива до 459 км

Придніпровська залізниця (ПЗ) в січні-червні 2012 року збільшила середньодобовий пробіг локомотива на 3,1% у порівнянні з плановими показниками - до 459 км.

Як повідомляє Придніпровська залізниця, середньодобова продуктивність локомотивів склала 1292 тоннокілометрів, на 6,3% більше, ніж було заплановано.

Також Придніпровська залізниця повідомляє, що в січні-червні 2012 року навантажений вагон перебував у обігу в середньому 1,31 діб.

Нагадаємо, Придніпровська залізниця заявила про плани випуску євробондів на 175 млн доларів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць Україні. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

У 2011 році Придніпровська залізниця збільшила перевезення вантажів на 5,7% у порівнянні з 2010 роком - до 116,7 млн ​​тонн.