СКМ планує подвоїти інвестиції в портову галузь

Група СКМ бізнесмена Ріната Ахметова планує в середньостроковій перспективі збільшити інвестиції в портову галузь вдвічі - до 600 млн доларів.

Про це УНІАН повідомив генеральний директор холдингу «Портінвест», що входить до групи СКМ, Олександр Смирнов.

«Група СКМ уже інвестувала в портову галузь до 300 млн доларів на придбання активів, землі, обладнання, розвиток нових проектів та інше. Ще близько 300 млн доларів ми плануємо інвестувати в середньостроковій перспективі», - сказав він.

За словами О.Смирнова, одним із ключових проектів «Портінвесту», в який будуть вводитися інвестиції, є проект будівництва експортно-імпортного терміналу з перевалки коксівного та енергетичного вугілля, залізорудного концентрату й окатишів у порту «Південний» потужністю 18 млн тонн вантажів на рік.

«Термінал у порту «Південний» буде орієнтований на експортні та транзитні вантажопотоки в основному українських та російських компаній. Частка вантажів підприємств Групи не перевищить 50% завантаження потужностей терміналу», - сказав він.

О.Смирнов також повідомив, що інститут НДІ «Черноморпроект» уже приступив до виготовлення проектної документації терміналу.

Обладнання для терміналу поставить німецький виробник FAM (Förderanlagen Magdeburg).

Коментуючи інвестиційні перспективи в розвиток портової галузі України та прийняття закону про морські порти, О.Смирнов зазначив, що «багато чого буде залежати від бажання чиновників вибудовувати прозорі відносини з інвесторами і від стратегічного бачення державою подальшого розвитку портової галузі».

«Ми готові до інвестицій в актуальні й довгострокові проекти. Які проекти нам будуть цікаві, визначимо після формування пропозицій з боку державних органів та умов, що будуть запропоновані інвесторам», - сказав він.

Довідка УНІАН. «Портінвест» - портовий холдинг групи СКМ. 100% холдингу належать групі СКМ. Холдингом управляє компанія ТОВ «Портінвест», створена СКМ 30 вересня 2010 року.

До складу холдингу "Портінвест" входять ПрАТ «Стивідорна компанія «Авліта»(Севастополь) та ПАТ «Морський індустріальний комплекс» (Севастополь).

СКМ («Систем Кепітал Менеджмент») - найбільша українська багатогалузева група. До складу групи СКМ входять підприємства гірничого, металургійного, енергетичного, фінансового, телекомунікаційного, медіа й інших секторів економіки. 100% акцій компанії СКМ належать бізнесменові Рінату Ахметову.

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