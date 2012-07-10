На об'єктах Донецької залізниці за 6 місяців травми отримали 44 людини

За перше півріччя 2012 року на об'єктах Донецької залізниці (ДЗ) травмувалися 44 громадянина, у тому числі 27 осіб із смертельним результатом.

Як повідомляє прес-служба Донецької залізниці, дітей серед травмованих немає.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року травматизм знизився на 25,5% (59 випадків, із них 32 зі смертельним результатом).

Також Донецька залізниця зазначає, що ходіння по коліях завжди пов'язане з небезпекою для життя.

«Гальмівний шлях поїзда в середньому становить близько тисячі метрів. Поїзд зі швидкістю 100 км/год за 1 секунду долає 30 метрів, а пішоходу для того, щоб перейти через колію, потрібно не менше 5 секунд. Переходити колії можна тільки у встановлених місцях, користуючись при цьому пішохідними мостами, тунелями, переїздами. На станціях, де мостів і тунелів немає, громадяни повинні переходити залізничні колії по настилах, попередньо переконавшись у відсутності потяга або локомотива, який рухається», - нагадує ДЗ.