Рейс «АероСвіту» затримали в Нью-Йорку через птаха

Авіакомпанія «АероСвіт» 11 липня, близько 1-й години ночі за місцевим часом, відправила з Нью-Йорка до Києва рейс, який було затримано через виявлені на літаку невеликі вм'ятини обшивки фюзеляжу, що виникли, імовірно, внаслідок зіткнення повітряного судна з птахом.

Як повідомили УНІАН в авіакомпанії, прибуття рейса до Києва очікується близько 17.00 за київським часом.

У Нью-Йорку пасажирам затриманого рейса було надано харчування і напої, всі бажаючі були розміщені в готелі. Велика частина пасажирів була відправлена до Києва рейсами інших авіакомпаній через Варшаву, Стамбул, Москву і Франкфурт.

У компанії також повідомили, що вм'ятини на фюзеляжі були виявлені ввечері у понеділок, 9 липня, в аеропорту Нью-Йорка при огляді літака Boeing 767, що виконав рейс з Києва.

У зв'язку з цим зворотний рейс Нью-Йорк - Київ було відкладено, до компанії Boeing одразу ж було направлено запит щодо можливості виконання літаком авіарейсу з урахуванням одержаних пошкоджень, до огляду судна і аналізу пошкоджень були залучеті експерти компанії-виробника.

У ніч на середу, 11 липня, від Boeing було одержано дозвіл на виконання польоту.

«Завдання із запобігання зіткненню повітряних суден із птахами покладається на операторів аеропортів. Навіть при припущенні участі літака в такому інциденті будь-яка авіакомпанія зобов'язана вжити комплекс заходів для забезпечення подальшої безпечної експлуатації повітряного судна», - говориться в повідомленні «АероСвіту».

Нагадаємо, в 2012 році «АероСвіт» поповнив свій флот шістьма новими повітряними суднами, зокрема двома Boeing 737-700 Next Generation, двома Boeing 737-800, а також двома Embraer 190, оператором яких стала авіакомпанія "Днвправіа", яка є партнером "АероСвіту" з альянсу "Українська авіаційна група".

Ще три Embraer 190 мають надійти в розпорядження альянсу до кінця 2012 року.

У 2013-2016 роках продовжаться поставки раніше замовлених "АероСвітом" повітряних суден Boeing Next Generation 737.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські Авіалінії» створена в 1994 році, базується в київському аеропорту «Бориспіль», обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 34 країн, а також перевозить пасажирів до найбільших міст України. Оперує флотом у складі далекомагістральних Boeing 767 і середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.