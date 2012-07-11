Вимоги профспілок було включено до закону про створення ПАТ залізничного транспорту

Вимоги профспілок були враховані при розробці та включені до Закону «Про особливості створення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування».

Про це повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на першого заступника голови Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України Михайла Сінчака.

Зокрема, він відзначив, що акціонерне товариство «Укрзалізниця», яке буде утворено, повністю відповідатиме за виконання зобов'язань, передбачених Галузевою угодою до підписання нового колективного договору між трудовим колективом і роботодавцем.

«Одна з умов підтримки реформування залізничного транспорту України Профспілкою залізничників і транспортних будівельників України - спадкоємність Галузевої угоди і колективних договорів, які передбачають збереження соціальних гарантій і соціальної сфери. Всі наші вимоги було включено до нормативно-правових актів і Закон України «Про особливості створення публічного акціонерного товариства (ПАТ) залізничного транспорту загального користування», - сказав М.Сінчак.

За його словами, закон про створення ПАТ залізничного транспорту передбачає соціальні гарантії працівникам товариства, а також зберігає галузеві об'єкти соціальної сфери – соціально-культурні, оздоровчі, фізкультурно-спортивні установи.

«Вся соціальна сфера перейде у статутний капітал створюваного акціонерного товариства, а саме санаторії, пансіонати, бази відпочинку, дитячі оздоровчі табори», - сказав він.

Заступник голови галузевої профспілки також відзначив, що профспілки мають успішний досвід контролю над створенням нових підприємств залізничної галузі, зокрема, держпідприємства «Український транспортно-логістичний центр» (УТЛЦ) і були учасниками підготовки колективного договору між керівництвом УТЛЦ і його працівниками.

Він повідомив, що аналогічні функції профспілки виконують при створенні держпідприємства «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК).

«19 липня відбудеться профспілкова конференція, під час якої буде укладено колективний договір між трудовим колективом і керівництвом ДП УЗШК. Ми також беремо участь в цьому заході і прослідкуємо, щоб з договору не було виключено жодних соціальних гарантій, які є в галузевих угодах», - сказав М.Сінчак.