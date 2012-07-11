Вагоноремонтні депо Придніпровської залізниці відремонтували понад 4 тис. вантажних піввагонів

Вагоноремонтні депо Придніпровської залізниці, які є базовими для ремонту піввагонів українських залізниць, за 6 місяців 2012 року відремонтували 4077 вантажних піввагонів.

Як повідомляє прес-служба ПрЗ, зокрема, у вагоноремонтному депо Нижньодніпровськ-Вузол було відремонтовано 1155 вагонів, Батуринська - 1184, Мудрована - 1056, П’ятихатки - 350, Пологи - 51, Мелітополь - 69, Запоріжжя Ліве — 36, Джанкой - 176 піввагонів. Нагадаємо, в кінці 2011 року Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») визначила, що базовими ремонтними депо для державних компаній, на баланс яких передали вантажні піввагони українських залізниць, будуть вагоноремонтні депо Батуринська, Мудрована, Нижньодніпровськ-Вузол, П’ятихатки, Пологи, Мелітополь, Запоріжжя Ліве і Джанкой.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. піввагонів. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.