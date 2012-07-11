Реформа залізниць не змінить права власності на залізничну інфраструктуру

Реформування залізниць не змінить юридичного статусу залізничної інфраструктури і не змінить права власності на неї.

Про це повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на генерального директора відомства Володимира Козака.

«Власником так само залишиться держава в особі ФДМУ, а залізничники так само не матимуть ніякого права власності на інфраструктуру. Вони будуть і далі її використовувати і підтримувати в належному стані для забезпечення перевезень», - сказав він.

В.Козак також повідомив, що на підставі Закону «Про особливості створення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» інфраструктура передається в управління новоствореному товариству, але залишається у власності держави.

«Юридичний статус залізничної інфраструктури не зміниться. На підставі цього ніякої приватизації, про яку люблять говорити політики у передвиборний період, бути не може», - сказав В.Козак.

При цьому він відзначив, що згідно з законом, «Укрзалізниця» не зможе самостійно розпоряджатися об'єктами залізничної інфраструктури новостворених акціонерних товариств, оскільки магістральні залізничні лінії загального користування і розташовані на них технологічні споруди, передавальні пристрої, які безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, є державною власністю і закріплюються за товариством на праві господарського ведення.

«Ці об'єкти до статутного капіталу створюваного АТ «Укрзалізниця» не ввійдуть, увійде лише «право господарського ведения»», - сказав В.Козак.

Нагадаємо, основи реформування залізничного транспорту були закладені у «Концепції державної програми реформування залізничного транспорту», схваленій Кабінетом міністрів України в грудні 2006 року.

У жовтні 2011 року уряд затвердив Державну цільову програму реформування галузі, розраховану на 10 років.

Реформування залізничного транспорту здійснюється на підставі рекомендацій і вимог Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку і під їхнім постійним моніторингом.

На першому етапі реформування в лютому 2012 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», який у березні підписав Президент України.

Закон, зокрема, передбачає створення на базі «Укрзалізниці», підприємств, установ і організацій залізничного транспорту загального користування публічного акціонерного товариства, 100% акцій якого закріплюються у держвласності. Товариство планується створити і зареєструвати протягом 6-8 місяців.

Засновником товариства є держава в особі Кабміну, який здійснює управління корпоративними правами держави.

На другому етапі реформи (2013-2015 роки) передбачається формування вертикально інтегрованої виробничо-технологічної системи залізничного транспорту, структурованої за видами діяльності шляхом створення відповідних філій і структурних підрозділів, які належатимуть товариству на правах власності.

На третьому етапі (2016-2019 роки) передбачається створення господарського товариства у сфері пасажирських перевезень, корпоративні права за яким належатимуть товариству, а також утворення місцевих залізниць, що володіють об'єктами інфраструктури і рухомим складом, на базі підрозділів промислового залізничного транспорту, малодіяльних і вузькоколійних ділянок, зокрема, із залученням недержавних (приватних) інвестицій.