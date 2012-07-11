Приміське залізничне сполучення між Харківською і Білгородською областями може бути збережено

Приміське залізничне сполучення між Харківською і Білгородською областями буде збережено.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Генеральне консульство Російської Федерації в Харкові.

За інформацією Генконсульства, в рамках договору про трансграничну співпрацю і з метою збереження контактів між жителями прикордонних територій єврорегіону «Слобожанщина» приміське залізничне сполучення між Харківською і Білгородською областями буде збережено.

Зокрема, у замовлення Білгородської області на організацію транспортного обслуговування населення поїздами приміської категорії в 2012-2014 роках включено додатково чотири маршрути Білгород - Наумівка - Харків (поїзди Статутного територіально-галузевого об'єднання «Південна залізниця»). Відповідну додаткову угоду до договору транспортного обслуговування між урядом області й ВАТ «Приміська пасажирська компанія «Чернозємьє» підписано 27 червня 2012 року.

У свою чергу Південна залізниця звернулася з відповідними листами про продовження договорів про співпрацю до ВАТ «Приміська пасажирська компанія «Чернозємьє». Зараз триває робота над узгодженням технічних нюансів.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Південної залізниці, з 1 серпня за ініціативою російської сторони достроково розривається договір між Державним підприємством «Південна залізниця» і ВАТ «Приміська пасажирська компанія «Чернозємьє» (Російська Федерація), що регламентує організацію приміського залізничного руху в прикордонних районах.

У зв'язку з цим скасовуються 12 пар приміських поїздів, що пов'язують Харківську і Білгородську області, і одна пара, що курсує між станціями Ворожба (Сумська область) і Готня (Білгородська область).

У Південній залізниці відзначили, що причиною розірвання договору між Південною залізницею і ВАТ «ППК «Чернозємьє» послужила позиція адміністрації Білгородської області РФ, яка не включила у замовлення на транспортне обслуговування населення приміські поїзди, що курсують міждержавними маршрутами.