Одеська залізниця за 6 місяців оформила 236 тис. дитячих квитків

Одеська залізниця у січні-червні 2012 року оформила у далекому і приміському сполученні 236 тис. проїзних квитків для дітей віком від 6 до 14 років, зокрема 728 групових замовлень на 24 тис. місць.

Про це повідомила прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця»).

Нагадаємо, згідно з Правилами перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом, прийнятим 22 липня 2011 року, документ, який підтверджує вік дитини, є обов'язковим під час здійснення перевезення.

Проїзні документи і наявність оригіналу документа, який підтверджує вік дитини, перевіряє провідник під час посадки пасажирів у потяг і в дорозі проходження.

Вартість квитка для дитини від 6 до 14 років становить 75% вартості квитка дорослого пасажира.