Придніпровська залізниця збільшила перерахування до бюджету і фондів соцстраху

Придніпровська залізниця за І півріччя 2012 року збільшила у порівнянні з відповідним періодом 2011 року перерахування до бюджету і державних цільових фондів соціального страхування на 0,8%, або 10,9 млн. грн, - до 1,349 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ПрЗ.

За січень-червень магістраль виплатила до держбюджету 602,688 млн. грн (з них податку на прибуток – 158,371 млн. грн, ПДВ - 438,489 млн. грн).

До місцевих бюджетів спрямовано 208, 966 млн. грн.

Внески до державних цільових фондів соціального страхування за цей період становили 537,205 млн. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших ланок залізничного транспорту України.

ПрЗ здійснює перевезення ц межах Дніпропетровської і Запорізької областей, АР Крим, окремих територій ще п'яти регіонів України загальною площею 93 тис. кв. км з населенням понад 8 млн. чоловік. ПрЗ обслуговує поромну переправу Крим-Кавказ, 2 річкових і 4 морських порти, нафтовий термінал станції Азовська.

Експлуатаційна колійна мережа дороги перевищує 3 200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

ПрЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринок більш ніж 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, забезпечує промислові зв'язки вугледобувного Донбасу і залізорудного Кривбасу, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

До складу ПрЗ входять 4 дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька і Кримська), 248 станцій, загальна чисельність працівників перевищує 61 тис. чоловік.

У 2011 році ПЖД перевезла понад 215 млн. тонн вантажів і більш ніж 87 млн. пасажирів, що відповідає рівню 2010 р.