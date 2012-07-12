Авіакомпанія «Ютейр Україна» збільшить кількість рейсів з Києва до Одеси та Сімферополя

Авіакомпанія «Ютейр Україна» з 22 липня збільшує кількість польотів у напрямку Київ-Одеса-Київ.

Як повідомили УНІАН в авіакомпанії, у робочі дні виконуватимуться по три рейси на день, у суботу і неділю - по два.

Рейси "Ютейр Україна" у напрямку Київ-Одеса-Київ виконуватимуться в/з аеропорту «Київ» (Жуляни), який знаходиться в межах міста.

На сьогодні «Ютейр Україна» на маршруті Київ-Одеса-Київ виконує один рейс на день.

Також «Ютейр Україна» з 22 липня по 2 вересня збільшує кількість польотів у напрямку Київ-Сімферополь-Київ.

Рейси «Ютейр» у напрямку Київ-Одеса-Київ виконуватимуться в/з аеропорту «Київ» (Жуляни), що знаходиться в межах міста.

На сьогодні «Ютейр Україна» на маршруті Київ-Сімферополь-Київ виконує один рейс на день.

На маршрутах будуть використовуватися літаки ATR-72-500.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Ютейр-Україна» базується в аеропорту “Київ” (Жуляни). У 2011 році компанія збільшила пасажирські перевезення на 35% порівняно з 2010 роком — до 223,486 тис. пасажирів. У 2011 році «Ютейр-Україна» виконала 1770 парних рейсів — на 42% більше, ніж роком раніше.

Флот авіаперевізника складається з 5 літаків ATR 42-300, 2 літаків ATR-72-500, одного середньо магістрального Boeing 747-400 і одного Bombardier CRJ-200.