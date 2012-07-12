ПЗ за перше півріччя відремонтувала 214 км колії на 240 млн грн

Служба колії Придніпровської залізниці в 1-му півріччі 2012 року відремонтувала 214 кілометрів колії на суму близько 240 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Придніпровської залізниці, за цей період залізничники модернізували 50,9 км колії, капітально відремонтували 40 км колії, середньому і комплексно-оздоровчого ремонту піддали 123 км колії.

Також працівники підприємства замінили 42 комплекти стрілочних переводів новими на залізобетонних і дерев'яних брусах.

З початку року на магістралі відремонтовано 47 комплектів стрілочних переводів. Крім того, залізничники замінили новими 9,7 км рейок, вклали 9 км старопридатних батогів безстикової колії.

У червні 2012 року на ремонтно-колійні роботи ПЗ спрямувала близько 52 млн грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одне з найбільших ланок залізничного транспорту України.

Придніпровська залізниця здійснює перевезення в межах Дніпропетровської та Запорізької областей, АР Крим, окремих територій ще п'яти регіонів України, загальною площею 93 тис. кв. км з населенням понад 8 млн осіб. Придніпровська залізниця обслуговує поромну переправу Крим-Кавказ, 2 річкових та 4 морських порти, нафтовий термінал станції Азовська.

Експлуатаційна колійна мережа залізниці перевищує 3200 кілометрів, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

До складу ПЗ входять 4 дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька та Кримська), 248 станцій, загальна чисельність працівників перевищує 61 тис. осіб.

У 2011 році Придніпровська залізниця перевезла понад 215 млн тонн вантажів та понад 87 млн пасажирів, що відповідає рівню 2010 року.