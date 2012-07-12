ПЗ за І півріччя перерахувала до бюджетів всіх рівнів 1,35 млрд грн

Придніпровська залізниця (ПЗ) за 6 місяців 2012 року виплатила до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів соціального страхування 1,349 млрд грн - на 0,8% більше, ніж у січні-червні 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Придніпровської залізниці.

Зокрема, до держбюджету у першому півріччі 2012 року Придніпровська залізниця перерахувала 602,688 млн грн, до місцевих бюджетів – 208,966 млн грн, внески до державних цільових фондів соціального страхування склали 537,205 млн грн.

Нагадаємо, на початку 2012 року Придніпровська залізниця заявила про намір випустити єврооблігації на 175 млн дол.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

У 2011 році Придніпровська залізниця збільшила перевезення вантажів на 5,7% в порівнянні з 2010 роком - до 116,7 млн тонн.