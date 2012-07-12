ПЗ завершує програму електрифікації ділянки Красноград-Лозова

Лозівська дистанція електропостачання (Південна залізниця) завершує програму електрифікації ділянки Красноград - Лозова.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Південної залізниці.

У даний час ЕЧ-6 виконує пуско-налагоджувальні роботи посту секціонування контактної мережі напругою 27,5 кВ та пункту групування № 3 ст. Лозова для забезпечення харчування знакозмінних секцій Донецького і Середнього парків ст. Лозова.

Крім того, завершується монтаж і починається введення в роботу КТП, ЛЕП-10 кВ «АБ» та ЛЕП-27, 5 кВ «ДПР». Проводиться запуск дистанційного управління роз'єднувачами ділянки Красноград - Лозова. Також проходить наладка фідерів контактної мережі № 1, 2 на тяговій підстанції Сахновщина.