Українські автоперевізники вичерпали 91% квот транзитних дозволів РФ

Українські міжнародні автоперевізники, станом на 9 липня, вичерпали 91% квот транзитних дозволів Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Орієнтовний термін закінчення російських дозволів - 14-17 липня 2012 року.

«Щоб уникнути конфліктних ситуацій в пунктах пропуску на державному кордоні України, Мінінфраструктури просить українських перевізників не планувати виконання перевезень на підставі зазначених дозволів після вказаного терміну», - йдеться в повідомленні відомства.

Після закінчення дозволів Росії здійснення вантажних перевезень територією цієї країни можливе лише на підставі дозволів ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту).