Українські автоперевізники вичерпали 91% квот транзитних дозволів РФ
16:53, 12 липня 2012Транспорт/Звя'зок
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Українські міжнародні автоперевізники, станом на 9 липня, вичерпали 91% квот транзитних дозволів Російської Федерації.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.
Орієнтовний термін закінчення російських дозволів - 14-17 липня 2012 року.
«Щоб уникнути конфліктних ситуацій в пунктах пропуску на державному кордоні України, Мінінфраструктури просить українських перевізників не планувати виконання перевезень на підставі зазначених дозволів після вказаного терміну», - йдеться в повідомленні відомства.
Після закінчення дозволів Росії здійснення вантажних перевезень територією цієї країни можливе лише на підставі дозволів ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту).
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