У Польщі в дні матчів Євро-2012 залізничні перевезення зросли втричі

Варшава. Найбільша в Польщі з далеких залізничних пасажирських перевезень компанія PKP Intercity в дні 15 матчів фіналу чемпіонату Європи з футболу зафіксувала триразове зростання кількості обслуговуваних пасажирів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії з посиланням на свої попередні дані, зазначивши, що детальніша статистика за червень буде доступна пізніше.

«На сьогодні можемо сказати, що PKP IC склала іспит... у дні матчів нашими поїздами їздили втричі більше пасажирів, ніж у звичайні дні», - зазначила компанія, відповідаючи на запит агентства.

Згідно з повідомленням, у дні матчів Євро-2012 у країні курсувало близько тисячі поїздів компанії, зокрема, 70 додаткових, якими на гру в рамках чемпіонату могли доїхати 0,5 млн осіб.

PKP Intercity зазначила, що їй тричі довелося запускати резервні поїзди, які були раніше спеціально підготовлені на випадок, якщо пасажирів буде більше, ніж зможуть помістити основні й додаткові поїзди.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня голова правління PKP Intercity Януш Маліновський повідомив, що очолювана ним компанія, яка минулого року в середньому перевозила близько 3 млн пасажирів на місяць, завдяки Євро-2012 додатково перевезла близько 200 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. За даними польських організаторів Євро-2012, до Польщі на три тижні турніру приїхало близько 600 тис. іноземних уболівальників, 650 тис. осіб дивилися матчі чемпіонату на чотирьох польських стадіонах, а ще понад 3 млн у спеціально створених фан-зонах.

Минулого року PKP Intercity, яка спеціалізується на перевезеннях між найбільшими містами і за кордоном, перевезла 36,6 млн пасажирів, що становить близько 14% усіх перевезених пасажирів у Польщі.