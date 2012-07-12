«Укрзалізниця» занепокоєна значними затримками державних вантажних вагонів

18:14, 12 липня 2012
Транспорт/Звя'зок
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Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») відзначає, що вантажовідправники і вантажовласники не дотримуються норм єдиного технологічного процесу (ЄТП) і систематично затримують вантажні вагони державних вагонних компаній, що призводить до дефіциту рухомого складу.

Як повідомили УНІАН у «Укрзалізнице», зокрема, ВАТ «Інтерпайп Новомосковський ТЗ» за норми 6,9 години тримає вагони державних вагонних компаній у 8 разів довше - до 50,23 години, електростанція ВАТ «Донбасенерго» Слов'янська ТЕС за норми ЄТП 1,9 години затримує вагони в середньому на 25,3 години, що у 12 разів перевищує нормативний термін.

ПАТ «Євраз Дніпродзержинський коксохімічний завод» затримує вантажний пересувний склад в середньому до 39,54 години за норми 20 годин.

Нерідко вагони перебувають на промислових коліях до 55 годин, за здвоєної операції вантаження-вивантаження вагони простоюють на підприємстві більше 2 діб.

Також «Укрзалізниця» відзначає, що «деякі підприємства використовують вагони державних підприємств як «склади на колесах».

Зокрема, «Арселор Міттал» за нормативу використання вагону 71 година використовує вагони в середньому до 115,94 години, ТОВ «Макіївпромтранс» за нормі ЄТП 11,4 години тримає вагони до 38,4 години.

На під'їзній колії ВАТ «Євраз Баглейкокс» середній час перебування вагонів порівняно з минулим роком збільшився майже удвічі — до 62,21 години. Зокрема, вагони з російським вугіллям з урахуванням вантажних і митних операцій простоювали на підприємстві від 2 до 7 діб, вагони, що відправляються у порти, простоюють на промисловій колії підприємства по 92 години, а деякі — до 155 годин.

«Залізничники занепокоєні ситуацією, і вимагають від вантажовласників і вантажовідправників дотримуватися технологічної дисципліни і норм використання вагонного парку для того, щоб не створювати проблем з подачею вагонів на інші промислові підприємства. Залізничники занепокоєні подібною тенденцією, особливо враховуючи постійні претензії вантажовідправників до залізниць з приводу невчасного і не в повному обсязі надання вагонів. За умов дефіциту вантажного рухомого складу і з такою практикою «ефективного використання» вагонів не вистачатиме», - говорять в «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.

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