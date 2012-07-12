Укрзалізниця стурбована збільшенням кількості «покинутих» вантажних поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») стурбована практикою тривалого простою вантажних поїздів на під'їздах до підприємств-вантажоотримувачів, що дозволяє вважати такі поїзди «покинутими».Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», зокрема, з початку 2012 року на підходах до станції Алчевськ та станції Комунарськ було покинуто 190 поїздів (9881 вагон), що простоювали від трьох до п’яти діб. Поїзди прямували на адресу Алчевського коксохімічного заводу. Штрафні санкції, накладені на підприємство, становили 6,97 млн грн.

На підході до станції Новозолотарівка було покинуто 80 поїздів (4839 вагонів), приватного підприємства «ЛИНИК», що прямували на Лисичанський нафтопереробний заводу Штрафні санкції становили 9,84 млн грн.

Взимку на під’їздах до Авдіївського коксохімічного комбінату були залишені 34 поїзди (1814 вагонів). Штрафні санкції, накладені на підприємство, становили 26,4 млн грн.

«Залізничники занепокоєні подібною тенденцією, особливо зважаючи на постійні претензії вантажовідправників до залізниць щодо невчасного та не в повному обсязі надання вагонів. «Укрзалізниця» наполягає на ефективному використанні вагонного парку (в тому числі й власного) з боку вантажоотримувачів, на уникненні заторів із вантажних поїздів на під'їздах до підприємств», - зазначають в «Укрзалізниці».