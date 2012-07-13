Реформу залізничного транспорту завершать до 2019 року

Реформа залізничного транспорту України триватиме 7 років і буде повністю завершена до 2019 року.

Про це повідомила прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на генерального директора «Укрзалізниці» Володимира Козака.

«Плани амбітні, на все про все - лише сім років. Я наведу такі приклади — Deutsche Bahn реформувався майже 20 років. Росія почала реформи в 2000-му. Україна довго спостерігала, робила висновки. Проте у нас накопичилося багато проблем, і їх потрібно вирішувати. Сьогодні ми почали створювати умови для нормального розвитку залізниць», - сказав він.

В.Козак також відзначив, що «структурне реформування не має нічого спільного із заявами політиканів про приватизацію залізниці».

«Над розробкою програми реформування за всі ці роки встигла попрацювати не одна залізнична адміністрація і не один Кабінет міністрів. І лише минулого року нам колосальними зусиллями вдалося добитися, нарешті, розгляду необхідних законопроектів у парламенті», - сказав він.

Довідка УНІАН. 23 лютого 2012 року Верховна Рада України ухвалила в другому читанні запропоновані Кабінетом міністрів законопроекти №9337 про порядок організації акціонерного товариства на базі державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниці» і №9377 про внесення змін до закону «Про залізничний транспорт».

Планується, що реформування залізничного транспорту України відбуватиметься в три етапи. На першому етапі (2012-2013 роки) буде створена єдина державна акціонерна компанія і будуть розподілені функції між нею і державою. На другому етапі (2013-2015 роки) буде утворено вертикально інтегровані виробничо-технологічні системи залізничного транспорту, структуровані за видами діяльності. На третьому етапі (2016-2019 роки) буде ліквідовано перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і утворено господарське товариство у сфері пасажирських перевезень.