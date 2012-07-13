Залізниці України через простій піввагонів недоотримали більш як 96 млн. грн

Залізниці України через простої та затримки піввагонів на під'їзних шляхах промислових підприємств не змогли задіяти в перевізному процесі 153,649 тис. піввагонів і недоотримали таким чином більш як 96 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), «кількістю піввагонів, які понад норму простоювали на підприємствах і під'їзних шляхах, у першому півріччі 2012 року додатково могло бути перевезене 1,855 млн. вантажів».

За інформацією «Укрзалізниці», зокрема, за 6 місяців 2012 року економіка України втратила через неефективне використання рухомого складу на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 96,586 тис. піввагонів, на ТОВ «Макіївпромтранс» - 7,431 тис. піввагонів, на ВАТ «Донбасенерго» Слов'янська ТЕС - 896, ВАТ «Євраз Дніпродзержинський коксохімічний завод» - 518, ВАТ «Інтерпайп Новомосковський ТЗ» - 316 піввагонів.

Крім того, «Укрзалізниця» відзначає, що попит на вантажні вагони державних вагонних компаній, які дешевше, ніж пересувний склад приватних компаній, значно перевищує пропозицію.

«Стримуюча тарифна політика не дозволяє «Укрзалізниці» закладати необхідну вагонну і інфраструктурну складову в тарифі на вантажні перевезення державних вагонних компаній і забезпечувати оновлення рухомого складу», - повідомили УНІАН в «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково чи повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.