Мінінфраструктури хоче отримати частину повноважень «Укравтодору»

Міністерство інфраструктури пропонує визначити державним органом у сфері автомобільних доріг загального користування центральний орган виконавчої влади, тоді як на сьогодні таким органом виступає Державна служба автомобільних доріг України («Укравтодор»).

Відповідний проект закону України щодо внесення змін до Закону «Про автомобільні дороги» розміщено на сайті Мінінфраструктури.

Крім того, відомство пропонує розподілити повноваження центральних і місцевих органів виконавчої влади у сфері дорожнього господарства між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізовує держполітику у сфері дорожнього господарства, і обласними (а також Севастопольською міською) державними адміністраціями.

При цьому проекти законодавчих ініціатив Мінінфраструктури передбачають, що «Укравтодор» здійснюватиме функцію управління дорогами державного значення (зокрема, ремонт і утримання) і реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства, а Мінінфраструктури формуватиме держполітику і організовуватиме будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт доріг державного значення і забезпечуватиме для цього фінансування.

Довідка УНІАН. «Укравтодор» входить у систему органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства і управління автомобільними дорогами.

«Укравтодор» за підсумками 2011 року збільшив введення в експлуатацію відремонтованих і новозбудованих доріг більш ніж удвічі — до 2 тис. км.

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