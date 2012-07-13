ДЗ за 6 місяців скоротила перевезення вантажів на 5%

Донецька залізниця (ДЗ) в січні-червні 2012 року скоротила перевезення вантажів на 4,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 70,7 млн тонн.

Як повідомили УНІАН у ДЗ, «обсяги вантажоперевезень поступаються показникам минулого року через скорочення виробництва в гірничо-металургійному комплексі».

За 6 місяців 2012 року в порівнянні з аналогічним період 2011 року скоротилися перевезення основних номенклатур вантажів, зокрема, кам'яного вугілля - на 4%, чорних металів - на 8,8%, будівельних матеріалів - на 5,8%, коксу - на 3 , 4%.

«З метою збільшити обсяги у перевезенні вантажів сьогодні Донецька залізниця проводить робочі наради з промисловими підприємствами Донбасу», - йдеться в повідомленні Донецької залізниці.

Крім того, ДЗ повідомила, що в цілому в першому півріччі 2012 року Донецька залізниця перевезла 38,3% від загальних обсягів залізниць України.

Середньодобове навантаження на ДЗ склало 388 тис. тонн.

У січні-червні 2012 року Донецька залізниця навантажила 39,6 млн тонн кам'яного вугілля.

Середня вага вантажного поїзда брутто склала 3,333 тис. тонн - на 0,5% більше, ніж роком раніше і на 4,9% більше, ніж було заплановано.

Середня технічна швидкість склала 39,1 км/год, що на 2,4% перевищує плановий показник і відповідає торішньому. Середній пробіг локомотива склав 398 км на добу, обіг вантажного місцевого вагона становив 2,14 доби.

Нагадаємо, Донецька залізниця (ДЗ) відібрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для організації випуску єврооблігацій на 225 млн доларів.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниці». Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі складає 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).