Українські автоперевізники вичерпали 92% квот Туреччини
12:44, 13 липня 2012Транспорт/Звя'зок
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Українські міжнародні автоперевізники, станом на 10 липня вичерпали 92% квот дозволів Туреччини.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури Україні.
Орієнтовний термін закінчення турецьких дозволів (порожні) - 21-24 липня 2012 року.
«Щоб уникнути конфліктних ситуацій у пунктах пропуску на державному кордоні України, Мінінфраструктури просить українських перевізників не планувати виконання перевезень на підставі зазначених дозволів після вказаного терміну», - йдеться в повідомленні відомства.
Після закінчення турецьких дозволів здійснення вантажних перевезень територією цієї країни можливе лише на підставі дозволів ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту).
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