Українські автоперевізники вичерпали 92% квот Туреччини

Українські міжнародні автоперевізники, станом на 10 липня вичерпали 92% квот дозволів Туреччини.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури Україні.

Орієнтовний термін закінчення турецьких дозволів (порожні) - 21-24 липня 2012 року.

«Щоб уникнути конфліктних ситуацій у пунктах пропуску на державному кордоні України, Мінінфраструктури просить українських перевізників не планувати виконання перевезень на підставі зазначених дозволів після вказаного терміну», - йдеться в повідомленні відомства.

Після закінчення турецьких дозволів здійснення вантажних перевезень територією цієї країни можливе лише на підставі дозволів ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту).