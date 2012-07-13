Німецька Deutsche Bahn відправила до Польщі скасований потяг – PKP Intercity

Варшава. Національна німецька залізнична компанія Deutsche Bahn відправила до Польщі потяг EuroCity з Берліна до Варшави, курсування якого було скасоване з 5 липня через ремонти залізничних колій у Німеччині.

Про це повідомляє gazeta.pl з посиланням на прес-секретаря польської залізничної компанії PKP Intercity Малгожату Ситковську.

Видання відзначає, що декільком сотням пасажирів потяга, які виїхали зі столиці Німеччини, довелося ночувати на вокзалі у Франкфурті-на-Одері, оскільки туди не прийшли польські провідники.

"Курсування цього потяга було скасоване німецькою стороною. Ми не знаємо, чому він виїхав", - сказала прес-секретар PKP IC.

Вона додала, що пасажири невдалого рейса зможуть доїхати до польської столиці іншим рейсовим поїздом.

Одна з пасажирок повідомила, що представники німецької компанії не надали пояснень пасажирам, які купили квиток на цей потяг, чому вони не можуть їхати далі.

Довідка УНІАН. Deutsche Bahn, 100% акцій якої належать німецькому уряду, минулого року одержала 1,3 млрд євро чистого прибутку при 37,9 млрд євро доходів. PKP Intercity, яка спеціалізує на далеких перевезеннях, входить до державного холдингу PKP S.A., створеного польським урядом у рамках реструктуризації залізничного транспорту і підготовки його до приватизації.

Минулого року PKP IС скоротила чистий збиток у 4 рази, до близько 6,5 млн. євро, одержавши понад 450 млн. євро операційного доходу. Компанія перевезла 36,6 млн. пасажирів, що становило близько 14% усіх перевезених пасажирів у Польщі.