Польська PKP Intercity включила до складу одного з потягів вагон-кінотеатр

Варшава. Польська залізнична компанія PKP Intercity включила до складу свого потяга "TLK Monciak – Krupуwki", що курсує із Закопаного на півдні країни до узбережжя Балтійського моря, спеціальний вагон-кінотеатр, у якому демонструватимуться фільми в рамках фестивалю "Orange Літнє кіно".

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії, відзначивши, що спеціальний вагон курсуватиме до 31 серпня поточного року.

"Для демонстрації фільмів перевізник трансформував один зі своїх вагонів у кінотеатр. Під час проїзду в ньому демонструватимуть найцікавіші польські і закордонні фільми", - повідомила прес-служба, відзначивши, що PKP Intercity бере участь у цьому проекті вже четвертий рік.

Минулого року фільми в такому вагоні переглянуло понад 20 тисяч пасажирів.

PKP Intercity відзначила, що пасажирам не потрібно доплачувати за перегляд фільмів, це включено у вартість квитка.

Як повідомляв УНІАН, компанія PKP Intercity, що належить польській державі і є найбільшим пасажирським залізничним перевізником на великі відстані, минулого року перевезла 36,6 млн. пасажирів, зокрема 1,8 млн. – на міжнародних трасах.