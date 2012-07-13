НКРЗІ схвалила Правила діяльності для провайдерів Інтернету

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), на черговому засіданні схвалила Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність із надання послуг доступу до Інтернету). Про це УНІАН повідомили у прес-службі НКРЗІ.

Проект Правил був прийнятий за основу НКРЗІ 31 травня п.р. і пройшов громадське обговорення, результати якого були враховані у схвалених Правилах.

Метою ухвалення Правил є забезпечення ефективності діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій, які надають споживачам послуги доступу до Інтернету. Ухвалення цього документа є одним з етапів впровадження реєстраційного принципу у сфері телекомунікацій, який враховує досвід роботи європейських регуляторів. Як наголошується у повідомленні, ринок телекомунікацій як один із найдинамічніших сегментів економіки «потребує постійної корекції чинного регулятивного середовища, формування нових підходів до створення якнайкращих умов для розвитку конкурентного середовища».

У Правилах встановлено перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних вимог, обов'язкових для здійснення діяльності суб'єктами господарювання під час надання таких послуг. Крім того, Правила визначають обов'язки операторів, провайдерів щодо своєчасного надання споживачам вичерпної інформації, необхідної для укладення договору, а також для надання і отримання послуг відповідно до Правил надання і отримання телекомунікаційних послуг; забезпечення правильності застосування тарифів; відповідальності за збереження відомостей про юридичних і фізичних осіб, одержаних під час укладення договору, тощо.

У комісії вважають, що введення Правил сприятиме створенню відкритих, недискримінаційних і прозорих умов на ринку надання послуг доступу до Інтернету, забезпечить рівність прав і законних вимог суб'єктів господарювання і сприятиме захисту прав споживачів. Це своєю чергою допоможе ефективному функціонуванню ринку з урахуванням інтересів споживачів та операторів, провайдерів телекомунікацій.

Ухвалене Комісією рішення буде направлене на узгодження у зацікавлені державні органи.