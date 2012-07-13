Кількість виданих іпотечних кредитів під 3% рахують на пальцях

В Україні кількість іпотечних кредитів, виданих у рамках програми здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов, зросла до 79.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

За даними міністерства, 16 кредитів у рамках цієї програми укладено минулого тижня.

Лідером за кількістю бажаючих громадян і виданих кредитів залишається Київ, де видано 29 кредитів. Всього виявили бажання скористатися програмою 1326 жителів столиці.

Разом з тим, у 12 регіонах країни (у Вінницькій, Донецькій, Житомирській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях, а також Севастополі) не укладено жодного договору і, відповідно, не видано жодного кредиту.

У Мінрегіоні повідомили, що всього банки профінансували 56 кредитів на загальну суму 14,7 млн. грн. З них у Києві - 29 кредитів на загальну суму 9,9 млн. грн, 7 кредитів у Сумській області на суму 1,1 млн. грн, по 6 кредитів профінансовано в Харківській і Полтавській областях, 3 - в Криму, по 1 кредиту в Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Рівненській і Чернігівській областях.

За даними міністерства, з 6 по 13 липня забудовники запропонували для участі в програмі 639 квартир у 7 будинках, внаслідок чого загальна кількість пропозиції зросла до 6606 квартир у 156 об'єктах. Забудовники пропонують квартири у всіх без винятку регіонах країни. Кількість громадян, які бажають взяти участь в програмі, за останній тиждень збільшилася на 94 чол., і на 13 липня досягла 8 тис. 509 чол.

У прес-службі нагадали, що, крім програми здешевленої іпотеки, реалізуються інші державні житлові програми. Зокрема, на умовах співфінансування, за якими держава сплачує 30% вартості будівництва житла, відібрано 193 учасники, з якими вже укладено договори. Також видано 139 пільгових кредитів у рамках програми молодіжного житлового кредитування. Державна іпотечна установа профінансувала надання 379 кредитів на придбання житла. Таким чином, разом за всіма житловими програмами доступного житла з початку року профінансовано придбання 767 квартир, із них 25 - минулого тижня.

Як повідомляв раніше УНІАН,станом на 6 липня 2012 року було укладено 63 угоди.