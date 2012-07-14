Із Росії вилетів літак для транспортування потерпілих у ДТП під Черніговом

Літак МНС Росії вилетів до українського міста Ніжин для транспортування до Москви двох тяжко постраждалих у ДТП під Черніговом 7 липня.

Про це ІТАР-ТАСС повідомили в Управлінні інформації МНС РФ.

"Літак Іл-76 обладнаний медичними модулями для транспортування потерпілих. На його борту також перебувають лікарі Загону "Центроспас" і Всеросійського центру медицини катастроф "Захист", - сказав представник міністерства.

Цим спецрейсом на лікування до Москви буде доставлено постраждалих в аварії автобуса в Чернігівській області, в результаті якої загинули 15 осіб і 28 постраждали.

Також цим спецрейсом буде доставлено тіло жінки, що померла після цього ДТП в українській лікарні 12 липня.