Залізниці за 6 місяців зберегли вантажоперевезення на рівні 224,74 млн тонн

Залізниці України в січні-червні 2012 року перевезли 224,74 тонн вантажів - на 1% більше, ніж у січні-червні 2011 року.



Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України, зокрема, за 6 місяців 2012 року у внутрішньому сполученні залізниці перевезли 115,87 млн тонн - на 3,7% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.



Водночас, перевезення імпортних вантажів у січні-червні 2012 року зросло на 17,5% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 17 млн ​​тонн, перевезення експортних вантажів збільшилося на 10,9% - до 68,814 млн тонн.



Обсяг транзитних перевезень у січні-червні 2012 року скоротився на 16,8% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 23,043 млн тонн.



«Падіння відбулося за рахунок зменшення обсягів перевезень залізної і марганцевої руди, кольорової руди, сірчаної сировини, кольорових металів і виробів з них, лісу і лісових вантажів, хімічних і мінеральних добрив, коксу, брухту чорних металів, солі», - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».



Нагадаємо, залізниці України в січні-травні 2012 року скоротили вантажні перевезення у внутрішньому сполученні на 4,8% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 94 млн тонн, транзитні перевезення скоротилися на 17,9% - до 19,572 млн тонн.



Імпортні вантажні перевезення в січні-травні зросли на 19,2% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 14,23 млн тонн, обсяг вантажних перевезень на експорт збільшився на 10,9% - 56,752 млн тонн.



Довідка УНІАН. Інвентарний парк найбільш затребуваного рухомого складу - піввагонів "Укрзалізниці" становить 58,2 тис. піввагонів. Крім того 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам.