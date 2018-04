Китайська Lenovo виходить в лідери на світовому ринку комп'ютерів

Китайська Lenovo Group Ltd на шляху до того, щоб вже в цьому році обігнати за обсягом продажів провідного світового виробника персональних комп'ютерів американську компанію Hewlett-Packard Co.



Це лідерство дозволить Lenovo стати першою компанією з Китаю, яка займе лідируюче становище на глобальному ринку технологічної продукції, повідомляє Reuters.



Успіх виробника комп'ютерів ThinkPad підкреслює, наскільки просунулися в останні роки китайські технологічні фірми на світовій арені завдяки поєднанню агресивної цінової політики, зарубіжних придбань і швидкозростаючого внутрішнього ринку.



За даними дослідницької фірми IDC, ринкова частка Lenovo, що стала в третьому кварталі 2011 року другим за величиною виробником ПК в світі, склала в квітні-червні поточного року 14,9 відсотка, поступившись усього 0,6 відсоткового пункта Hewlett-Packard з її 15,5-відсотковою часткою. При цьому, якщо спиратися на дані Gartner, то розрив між Lenovo і НР буде ще меншим - всього 0,2 відсоткового пункта.



Аналітики, тим часом, попереджають, що Lenovo добилася швидкого зростання ринкової частки ціною прибутку, тому що компанія діє в умовах загального уповільнення ринку ПК і потужної конкуренції в галузі виробництва планшетів.



"Це лише питання часу, коли Lenovo стане №1, і не дивно, якщо це відбудеться наприкінці цього року", - сказав Фредерік Вонг, виконавчий директор Avant Capital Management (Hong Kong) Ltd, що володіє акціями Lenovo.



Ф.Вонг також зазначив, що конкуренція в секторі планшетів і слабкий прогноз для ринку ПК може чинити тиск на Lenovo.



Домогтися зростання Lenovo допомогли, насамперед, придбання німецької фірми Medion і створення СП з японською NEC Corp, здійснені минулого року, а також придбання бізнесу ПК у IBM Corp у 2005 році.



Значні результати Lenovo не залишилися не поміченими для інвесторів, завдяки чому акції компанії цього року подорожчали майже на 16 відсотків, у той час як папери її конкурентів - HP, Dell Inc і Acer Inc - за аналогічний період в ціні втратили.