Набули чинності нові правила перевезень

З 15 липня набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення правил руху через залізничні переїзди та перевезень пасажирів автомобільним транспортом.



Текст закону опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» №124 від 14 липня 2012 року.



Закон передбачає, що порушення особою, яка керує транспортним засобом, правил руху через залізничний переїзд тягне за собою накладення штрафу від 20 до 25 не оподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.



В'їзд на залізничний переїзд особою, яка керує транспортним засобом, у випадках, коли рух через переїзд заборонено, тягне за собою накладення штрафу від 50 до 70 не оподатковуваних податком мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу в його власника або без такого, або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року з оплатним вилученням транспортного засобу в його власника або без такого, або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу в його власника або без такого.



Порушення, скоєне водієм транспортного засобу під час надання послуг з перевезення пасажирів або під час перевезення небезпечних вантажів, тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу в його власника або без такого або адміністративний арешт на термін від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу в його власника або без такого.



Також встановлено, що перевезення пасажирів автобусами в нічний час (з 22.00 до 6.00), крім здійснюваних на маршрутах загального користування в режимі регулярних пасажирських перевезень, а також здійснюваних автобусами, обладнаними тахографами, тягне за собою накладення штрафу на водіїв від 50 до 80 не оподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.



Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, за яке на особу вже було накладене адміністративне стягнення, тягне за собою накладення штрафу від 80 до 120 не оподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.



До перевезень пасажирів автобусами в нічний час (з 22.00 до 6.00), крім використовуваних на маршрутах загального користування в режимі регулярних пасажирських перевезень, допускаються автобуси, обладнані контрольними приладами (тахографами) реєстрації режиму праці та відпочинку водіїв.