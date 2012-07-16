Щодобове навантаження на залізницях збереглося на рівні 1 млн тонн

ЩодобовенавантаженняназалізницяхУкраїниза 6місяців2012 року становить 1,014 млн тонн, або 99,8%від рівняаналогічногоперіоду 2011року.



ЯкповідомилиУНІАНу ДержавнійадміністраціїзалізничноготранспортуУкраїни («Укрзалізниця»), у першомупівріччі2012 року всередньомузадобунавантажувалося15,991тис.вагонів.



Усічні-червні 2012 рокуоборотвантажноговагонастановив6,16доби -на 2,3%менше,ніж у першомупівріччі2011 року.



Простоювання вагонанаоднійтехнічній станціїстановило8,24години.



Крімтого, в «Укрзалізниці» повідомили,щоза 6місяців 2012 рокусередньодобовийпробіглокомотивастановив483км- на 2,5%більше,ніж рокомраніше, середньодобовапродуктивністьлокомотивазбільшиласяна4%- до1386тис.т/кмбрутто.



Нагадаємо, залізниціУкраїнівсічні-червні 2012 рокуперевезли224,74тоннвантажів- на1%більше,ніж усічні-червні 2011року.



ДовідкаУНІАН.Інвентарнийпаркнайбільшзатребуваногорухомогоскладу -піввагонів"Укрзалізниці" становить58,2 тис.піввагонів.Крімтого32тис.піввагонівналежатьвітчизнянимпідприємствам.