Міноборони найближчим часом проведе випробування підводного човна "Запоріжжя"
Найближчим часом Міністерство оборони України планує провести підводні випробування підводного човна "Запоріжжя".
Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України віце-адмірал Ігор Кабаненко повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.
"Вихід підводного човна «Запоріжжя» в море - це знакова подія, тому що з підводним човном відроджується цілий рід Військово-Морських сил: підводні сили. Найближчим часом цей підводний човен планує зануритися, і будуть проведені ходові випробування в підводному положенні", - сказав І.Кабаненко.
За його словами, після ходових випробувань підводний човен "Запоріжжя" буде введений в бойовий склад флоту.
І.Кабаненко також повідомив, що Міноборони проводить серйозну роботу з відновлення та оновлення озброєння та військової техніки. З початку року, за його словами, оновлено 10 літаків і до кінця року планується оновити ще 30.
Крім того, І.Кабаненко повідомив, що на підприємствах триває капітальний ремонт 130 одиниць озброєння, які Міноборони планує отримати в своїх військах в жовтні-грудні 2012 року. Це вертольоти, зенітно-ракетні комплекси, бронетанкова техніка і бойові кораблі. Також, за його словами, планується модернізувати 21 зразок озброєння та військової техніки.
Як повідомляв УНІАН, 25 квітня підводний човен «Запоріжжя» вперше, починаючи з 1993 року, з використанням власної силової установки, в надводному положенні вийшлов у Чорне море для проведення першого етапу ходових випробувань.
12 червня підводний човен «Запоріжжя» вийшов у море на один день для проведення випробувань в надводному положенні.
Підводний човен увійшов до складу українських ВМС в 1997 році в результаті поділу Чорноморського флоту колишнього СРСР.
За 2001-2011 роки підводний човен "Запоріжжя" був капітально відремонтований.