Південно-Західна залізниця призначила додатковий поїзд Київ-Сімферополь

Південно-західназалізниця призначиладодатковийпоїзд№294/293сполученням Київ-Сімферополь-Київ.



ЯкповідомилиУНІАНвПівденно-західній залізниці, поїздбудевідправлятисяз Києва15,17, 24,28, 30липня і1, 3,13,15, 17 серпняо 14.00і прибуватимедо Сімферополяо7.48.



У зворотномунапрямку, із Сімферополя,поїздвідправлятиметься 16,18, 25,29, 31липня і2, 4,14,16, 18 серпняо 13.17і прибуватимедо Києвао5.28.

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