Китай профінансує запуск експреса між Борисполем і Києвом - ЗМІ

Минулого тижня уряд Китаю схвалив виділення кредиту на 372,3 млн дол під державні гарантії для будівництва "Повітряного експреса" між Борисполем і Києвом, пише газета «Комерсант».



Як розповів виданню глава Держагентства з інвестицій та управління нацпроектами Владислав Каськів, наприкінці минулого тижня уряд Китаю ратифікував угоду з Україною з реалізації нацпроекта "Повітряний експрес". Угода передбачає виділення аеропорту "Бориспіль" кредиту в сумі 372,3 млн дол під держгарантії. Найближчим часом Україна виплатить Китаю комісійний внесок за кредит, після чого Експортно-імпортний банк Китаю надасть перший транш у розмірі близько 15 млн дол.



"Процес узгодження був досить тривалим. Ми очікуємо перший транш протягом двох тижнів", - розповів В.Каськів.



Кредит видається терміном на 15 років за ставкою LIBOR +3,5% та пільговим періодом в 4 роки. "Це перший інфраструктурний проект, який не буде фінансуватися державою. Планується виплачувати кредит уже з прибутку експреса", - пояснив В.Каськів.



За його словами, формально процес будівництва вже розпочато, а експрес може бути запущений в 2014 році. Підрядником будівництва стане китайська компанія China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation.



За словами В.Каськіва, повну презентацію проекту з описом його бізнес-плану планується провести в вересні.



"Для Китаю цей проект цікавий, так як держава отримує подвійну вигоду: велике дороге замовлення для своїх підприємств і гарантоване повернення вкладених інвестицій. Оцінити ж плюси для української сторони складно без відповідних розрахунків", - зазначив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.



Експерти сумніваються, що такий проект можна зробити прибутковим. Заступник директора Центру політичного і економічного аналізу Антон Кравченко зазначив, що економічно обгрунтованою ціною проїзду в експресі може бути 10 дол - стільки зараз платять пасажири московського "Аероекспрес" (з'єднує вокзали і аеропорти в Москві). Однак якщо через аеропорти московського авіавузла минулого року було перевезено близько 50 млн пасажирів, то через "Бориспіль" - всього 8 млн осіб. "Експрес може просто не набрати необхідний пасажиропотік. Особливо враховуючи, що залізниця погано сполучається з метрополітеном, а маршрут експреса незручний для жителів лівого берега Києва, а це 40% його населення", - прокоментував А.Кравченко.



Він зазначив, що "Повітряний експрес" може стати вигідним для пасажирів, тільки якщо буде мати явну конкурентну перевагу перед іншими видами транспорту. Зараз мінімальна вартість проїзду в "Бориспіль" від Центрального вокзалу на маршрутці становить 25 грн, а на таксі - від 127 грн. Швидкість руху при цьому порівнянна - час електропоїзду в дорозі становитиме 41 хв., Тоді як на маршрутці (при відсутності значних пробок) - близько 45 хв. А.Кравченко впевнений, що проблему доставки пасажирів можна вирішити набагато дешевше: "Для цього необхідно закупити додатково близько 30 автобусів загальною вартістю 6-7 млн ​​дол, які б їздили від метро "Бориспільська". Це буде набагато дешевше".



Як відомо, експрес в "Бориспіль" планувалося запустити до початку чемпіонату Євро-2012. Проте фінансування проекту неодноразово відкладалося. Довжина маршруту "Повітряного експреса" (станція "Київ-Пасажирський" - "Бориспіль") становитиме 37,4 км. Поки ще не вирішено питання зупинок на шляху проходження експреса (ймовірно на "Видубичах" і "Дарниці"). Для проекту необхідно побудувати 16 км залізничних шляхів, 3,5 км залізничної естакади і термінал на залізничному вокзалі. При пайовій участі "Борисполя" будуть закуплені чотири електропоїзди по п'ять вагонів кожний.



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