Підприємства транспорту України за 6 місяців скоротили пасажирські перевезення на 4%

У січні-червні 2012 року підприємства транспорту України перевезли 3,334 млрд пасажирів – на 4,1% менше, ніж в січні-червні 2011 року.

Як повідомляє Державна служба статистики, пасажирооборот транспорту у січні-червні п.р. становив 64,019 млрд пас./км, що становить 99,3% рівня січня-червня 2011 року.

Перевезення пасажирів на залізничному транспорті за 6 місяців 2012 року зросли на 0,7% – до 214 млн пасажирів, зокрема перевезення міською електричкою зросли в 15,3 разу.

Зокрема, відправлення пасажирів на Придніпровській залізниці (ПЗ) залишилася на рівні 2011 року, тоді як на Південно-Західній залізниці (ПЗЗ) скоротилася на 2,6%, на Одеській залізниці (ОЗ) – на 1,5%, Львівській залізниці (ЛЗ) – на 1,8%, на Донецькій залізниці (ДЗ) – на 2,2%, на Південній залізниці (ПдЗ) – на 0,7%.

Автотранспортні підприємства в січні-червні 2012 р. скоротили перевезення пасажирів на 7,5% порівняно з аналогічним періодом 2011 року – до 1,682 млрд пасажирів. Перевезення пасажирів автотранспортом приватних осіб-підприємців скоротилися на 11%.

Авіаційні підприємства України в січні-червні 2012 року перевезли 3,5 млн пасажирів – на 10,9% більше, ніж у січні-червні 2011 року.

Підприємства водного транспорту у січні-червні 2012 року знизили перевезення пасажирів на 15,6% – до 2,7 млн пасажирів.

Перевезення пасажирів міським електротранспортом за 6 місяців п.р. скоротилися на 0,6% порівняно з січнем-червнем 2011 року – до 1,4 млрд пасажирів. Зокрема перевезення трамваями скоротилися на 1,9% – до 389 млн пасажирів, перевезення метрополітеном скоротилися на 0,7% - до 381,4 млн пасажирів, перевезення тролейбусами зросли на 0,3% – до 660,9 млн пасажирів.

Довідка УНІАН. Транспортні підприємства України в 2011 році збільшили перевезення пасажирів на 1,9% порівняно з 2010 роком – до 6,973 млрд осіб, пасажирооборот зріс на 3,3% – до 134,3 млрд пас./км.

У січні-червні 2012 року підприємства транспорту України перевезли 379,8 млн тонн вантажів – на 4,2% менше, ніж у січні-червні 2011 року.