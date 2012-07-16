«Укрзалізниця» скоротила термін перебування українських піввагонів за кордоном

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») скоротила з 45 до 10 діб термін перебування піввагонів за межами України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці» з посиланням на начальника головного комерційного управління «Укрзалізниці» Юрія Меркулова.

«Якщо раніше за кордоном перебувало до 20%, а в пікові періоди до 60% кількості піввагонів в інвентарному парку, то зараз в цілому не більш як 700 піввагонів. Сьогодні пересувний склад працює на території України для задоволення потреб вітчизняної економіки», - сказав він.

Ю.Меркулов також повідомив, що в робочому парку «Укрзалізниці» зараз є 47 тис. піввагонів, тоді як для перевезення вантажів в цілому необхідно 60 тис.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» під часі реформування вантажних залізничних перевезень змінила юридичний статус піввагонів з «інвентарного парку» на «власний» і передала їх на баланс ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» і ДП «Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів "Укрспецвагон"».